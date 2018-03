Manipulation: Untersuchungskommission zu Australiens Finanzsektor nimmt Arbeit auf

Seit Beginn der Untersuchungen gingen auf der Website der Kommission bereits 385 offizielle Beschwerden aus der Bevölkerung ein, wie es im Protokoll der ersten Sitzung hieß. Diese Beschwerden waren am Montag noch nicht Thema der ersten Verhandlungen, seien aber ein wichtiger Bestandteil der weiteren Ermittlungen, sagte Hayne. „Wir müssen so fortfahren, dass wir anhand von Fallbeispielen untersuchen, welchen Arten von Fehlverhalten vorgefallen sind, warum sie passierten, was stattdessen hätte getan werden sollen, was die Reaktion auf die Entdeckung des Fehlverhaltens war - und welche Schlüsse daraus gezogen werden können.“