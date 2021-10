Manipulierte Analysen: Weltbank will verlorenes Vertrauen zurückgewinnen

Die Weltbank will nach den Worten ihres Präsidenten David Malpass Vertrauen nach Vorwürfen wegen angeblich manipulierter Analysen zurückgewinnen. Dafür seien einige Schritte eingeleitet worden, sagte Malpass am Montag vor Journalisten. Dazu gehöre die Beförderung der Chefvolkswirtin Carmen Reinhart in eine gehobene Position. Analysen hätten für die Weltbank eine hohe Priorität. Malpass lehnte Stellungnahmen zur Untersuchung möglichen Fehlverhaltens der ehemaligen Geschäftsführerin der Weltbank, der jetzigen Chefin des Internationalen Währungsfonds Kristalina Georgiewa, ab.