Maria-Teresa Asplund: Weiblich – wütend – weg

2016, das ist das Jahr, in dem sich auch in Schweden mit seiner liberalen Flüchtlingspolitik zunehmend Widerstände in der Bevölkerung rühren. Die Aufnahmekapazitäten erscheinen begrenzt, die Flüchtlingspolitik des Landes steht am Scheideweg und die Abstimmung zur Verschärfung des Asylrechtes ist für den Sommer in Planung.