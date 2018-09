Mario Draghi: EZB-Chef will Risiken im Schattenbanksektor besser bekämpft sehen

BerlinAngesichts der wachsenden Bedeutung des sogenannten Schattenbankensektors in der EU braucht die Aufsicht laut EZB-Chef Mario Draghi neue Instrumente zur Bekämpfung von Risiken. Die Möglichkeiten zum Angehen von Gefahren in Kredit- und Geldgeschäften abseits der Bankenbranche seinen durch einen „unvollständigen Werkzeugkasten“ eingeschränkt, sagte Draghi am Donnerstag in Frankfurt.