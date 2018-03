Mario Draghi in Frankfurt: EZB-Präsident sieht noch keine Kurswende kommen

FrankfurtDie Europäische Zentralbank sieht sich mit ihrer ultralockeren Geldpolitik noch nicht am Ziel. Zwar sei man zuversichtlicher als in der Vergangenheit, dass sich die Inflation mit der Zeit dem Zielwert von knapp zwei Prozent annähere, sagte EZB-Chef Mario Draghi am Donnerstag in Frankfurt.