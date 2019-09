Mario Draghi: Niederlande lehnen Staffelzinsen in Brief an EZB-Chef ab

Das niederländische Parlament hat sich in einem formellen Schreiben an EZB-Chef Mario Draghi gegen mögliche Staffelzinsen ausgesprochen. Eine Staffelung würde vor allem Südeuropäer und Sparer begünstigen, würde aber zu Lasten der niederländischen Pensionäre gehen, argumentierten die Politiker am Mittwoch. Den Banken würden Staffelzinsen teilweise zugute kommen, nicht aber den Pensionsfons, die bereits stark unter den Negativzinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) litten.