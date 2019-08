Mark Carney: Britischer Notenbankchef warnt vor steigender Inflation bei ungeregeltem Brexit

London Die britische Notenbank sieht einen Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU) ohne ein Abkommen zunehmend als realistische Möglichkeit und hat vor einer steigenden Inflation gewarnt. Es gebe die „signifikante Möglichkeit“ eines No-Deal-Brexit, sagte der Vorsitzende der Bank of England, Mark Carney, am Freitag in einem Radio-Interview mit der BBC. Er versicherte, dass die Notenbank alles in ihrer Macht unternehmen werde, um die britische Wirtschaft nach einem ungeregelten Brexit zu stützen.