Marktforscher Huawei ist die neue Nummer eins im Smartphone-Markt

Der chinesische Huawei-Konzern ist nach Berechnungen von Marktforschern ungeachtet des Drucks durch US-Sanktionen erstmals zur Nummer eins im Smartphone-Markt geworden. Huawei profitierte im vergangenen Quartal von der starken Position im Heimatmarkt, während die Verkäufe beim langjährigen Marktführer Samsung in der Coronakrise absackten, wie die Analysefirma Canalys am Donnerstag erläuterte. „Ohne Covid-19 wäre das nicht passiert“, betonte Canalys-Analyst Ben Stanton zu dem Wechsel an der Spitze.