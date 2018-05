Marktöffnung: UBS erhöht Beteiligung an China-Joint-Venture auf über 50 Prozent

Die chinesische Aufsichtsbehörde China Securities Regulatory Commission hat am Dienstag den Antrag der Zürcher Bank erhalten, wie aus einer Erklärung auf der CSRC-Website hervorgeht. UBS sagte in einer separaten Erklärung, dass sie die Beteiligung an ihrem China-Venture auf 51 Prozent erhöhen will, von derzeit 24,99 Prozent.