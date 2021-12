Marktturbulenzen: Notenbank der Notenbanken fordert schärfere Regulierung von Schattenbanken

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) fordert eindringlich dazu auf, Schattenbanken stärker an die Leine zu nehmen. Angesichts jüngster Marktturbulenzen, in deren Zentrum solche Finanzfirmen standen, hält die BIZ eine engere Kontrolle für erforderlich, wie die in Basel ansässige Notenbank der Notenbanken in ihrem am Montag veröffentlichten Quartalsbericht ausführte.