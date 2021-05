Martins Kazaks: Lettlands Notenbankchef: EZB könnte im Juni Anleihenkäufe drosseln

Die EZB kann bei einem anhaltend positiven Wirtschaftsumfeld aus Sicht von Lettlands Notenbankchef Martins Kazaks womöglich ihre Anleihenkäufe zur Stützung der Konjunktur in der Coronakrise drosseln. „Wenn die Finanzierungsbedingungen günstig bleiben, können wir im Juni entscheiden, weniger zu kaufen“, sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) der Agentur Bloomberg in einem am Freitag veröffentlichten Interview. Im Anleihenkaufprogramm Pepp sei die Flexibilität eingebaut.