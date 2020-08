Maßnahmen in der Krise: Chinas Zentralbank will Geldpolitik auch an Virus-Bekämpfung ausrichten

Chinas Zentralbank will ihre Geldpolitik auch danach ausrichten, wie erfolgreich die Maßnahmen zur Kontrolle des Coronavirus ausfallen. Neben der wirtschaftlichen und finanziellen Lage werde dies bei der Stärke und Geschwindigkeit der Geldpolitik berücksichtigt, kündigte die Notenbank am Donnerstag in ihrem geldpolitischen Bericht zum zweiten Quartal an. Sie warnte auch davor, dass in Folge der Coronakrise die Zahl der faulen Kredite bei Banken zunehmen könnte.