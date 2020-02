Mastercard: Mastercard beruft einen Deutschen an die Spitze

Beim Kreditkarten-Anbieter Mastercard rückt ein Deutscher an die Konzernspitze. Der im Allgäu aufgewachsene Michael Miebach wird zum 1. Januar 2021 die Nachfolge von Konzernchef Ajay Banga antreten, der seit zehn Jahren den Visa-Konkurrenten führt, wie Mastercard am Dienstag mitteilte. Banga wird Anfang 2021 den Vorsitz des Verwaltungsrats von Richard Haythornthwaite übernehmen, der in Rente geht.