mBank: Commerzbank sucht neue Strategie für polnische Tochter

Nach dem gestoppten Verkauf der polnischen Tochter mBank sucht die Commerzbank nach einer neuen Strategie für das Institut. "Wir werden das Thema jetzt in unsere strategische Überprüfung einbeziehen und uns überlegen, wie wir mit der mBank weitermachen", sagte Finanzchefin Bettina Orlopp am Mittwoch bei einer Investorenkonferenz. "Die mBank ist eine sehr gute Bank, eine großartige Bank." Der Verkaufsprozess sei aber gestoppt worden, weil sich die Bedingungen in Folge der Corona-Krise verschlechtert hätten. Die Commerzbank hatte die knapp 70-prozentige Beteiligung an der mBank eigentlich verkaufen wollen, um Kapital freizuschaufeln für den Konzernumbau.