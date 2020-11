Medien: Ex-Bild-Chefin Tanit Koch verlässt auch RTL und ntv

Geschäftsführer von RTL News, einer 100-prozentigen Tochter der Mediengruppe RTL, wird Stephan Schmitter. Er bleibt zudem Chef von RTL Radio Deutschland und Head of Audio der Mediengruppe RTL. Rund 700 Journalisten an 24 Standorten im In- und Ausland sollen künftig täglich für etwa 20 Stunden Nachrichten und Magazine bei RTL, ntv und VOX sowie für umfassende Informationen auf den digitalen Plattformen des Konzerns sorgen.