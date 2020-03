Medien Judith Wittwer wird in die SZ-Chefredaktion berufen

Die „Süddeutsche Zeitung“ bekommt in der Chefredaktion ein neues Duo. Gemeinsam mit Wolfgang Krach (56), der bereits seit Jahren Chefredakteur ist, soll Judith Wittwer die Redaktion leiten, wie die Südwestdeutsche Medienholding GmbH (SWMH), zu der die überregionale „Süddeutsche Zeitung“ gehört, am Dienstag in Stuttgart mitteilte.