Medien Spiegel-Chefredakteurin Barbara Hans verlässt das Nachrichtenmagazin

Chefredakteurin Barbara Hans verlässt den „Spiegel“. Die 40-Jährige verlässt das Nachrichtenmagazin Ende April, das entschieden Steffen Klusmann als Vorsitzender der Chefredaktion und Hans „gemeinsam und im besten gegenseitigen Einvernehmen“, wie das Medienhaus am Dienstag in Hamburg mitteilte. Über den Weggang hatten Medien bereits in den vergangenen Monaten immer wieder spekuliert. Wohin es Hans ziehen wird und welche Nachfolge beim „Spiegel“ vorgesehen ist, wurde nicht bekannt.