Medienbericht Audi will Kompaktmodelle bis 2027 als Elektroautos anbieten

Der Autohersteller Audi will seine Kompaktmodelle in den kommenden Jahren auch als Elektroautos anbieten. „Wir werden bis 2027 alle Kernsegmente elektrifizieren“, sagte Audi-Entwicklungsvorstand Oliver Hoffmann der „Automobilwoche“ (Montag). „Dazu gehört auch das A-Segment, in dem wir auch in Zukunft ganz klar den Bedarf an Premium-Fahrzeugen sehen.“