Medienbericht: Credit Suisse beantragt wohl Vollbankenlizenz in Spanien

Die Schweizer Großbank Credit Suisse hat einem Zeitungsbericht zufolge in Spanien eine Banklizenz beantragt. „Wir glauben an das Land und die Vorteile, die es bietet“, sagte Wenceslao Bunge, Spanien- und Portugal-Chef der Bank der Zeitung „Expansion“ (Montagsausgabe). „Spanien hat eine sehr wichtige Wettbewerbsposition.“ Die Credit Suisse ist in dem südeuropäischen Land bereits im Brokerage-Geschäft tätig.