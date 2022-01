Medienbericht: Deutsche Bank erwägt offenbar Joint Venture in China

Die Deutsche Bank befindet sich einem Medienbericht zufolge in Gesprächen mit der Vermögensverwaltungseinheit der Postal Savings Bank of China (PSBC) über die Gründung eines Joint Ventures. Das deutsche Geldhaus strebe eine Mehrheitsbeteiligung an dem neuen Unternehmen an, berichtete das Finanzmagazin Caixin unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen am Mittwoch.