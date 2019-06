Medienbericht: Drei chinesische Banken stehen offenbar im Visier der US-Gerichte

Die drei genannten Banken erklärten, alle Vorschriften eingehalten zu haben. Die China Merchants Bank und die Bank of Communications wiesen die Vorwürfe ebenfalls zurück und erklärten, sie seien nicht Teil von Ermittlungen. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums erklärte, man halte die chinesischen Unternehmen dazu an, sich an alle Vorschriften zu halten. Gleichzeitig sprach er sich vor Journalisten in Peking gegen die „Gerichtsbarkeit des langen Armes“ der USA gegen chinesische Unternehmen aus.