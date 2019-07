Medienbericht: Hedgefonds-Manager wegen Vorwurfs des Menschenhandels verhaftet

New YorkDie US-Bundesanwaltschaft hat den Milliardär und Hedgefonds-Manager Jeffrey Epstein verhaftet. Sie wirft ihm Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung vor, wie die New York Times berichtet. Epstein, dem zudem sexuelle Belästigung minderjähriger Mädchen vorgeworfen wird, soll am Montag einem Richter vorgeführt werden. Die New York Times beruft sich dabei auf zwei Insider, die mit dem Fall betraut seien.