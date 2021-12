Medienbericht: Samsung Group erwägt Übernahme von Biogen – Bewertung könnte bei 42 Milliarden Dollar liegen

Die Samsung Group hatte im August mitgeteilt, in den nächsten drei Jahren fast 206 Milliarden Dollar investieren zu wollen. Das Geld soll in die Bereiche Biopharmazie, Künstliche Intelligenz, Halbleiter und in die Roboterindustrie fließen. Die Investitionen sollen den damaligen Angaben zufolge dazu beitragen, die globale Position in Schlüsselindustrien wie dem Chipsektor zu stärken und das Wachstum in der Nach-Corona-Zeit anzuschieben.