Medienbericht: US-Justiz ermittelt offenbar in 1MDB-Skandal auch gegen Deutsche Bank

„Die Deutsche Bank hat bei allen Anfragen von Regulierungs- und Justizbehörden in Verbindung mit 1MDB vollumfänglich kooperiert“, erklärte ein Unternehmenssprecher in New York. Das Justizministerium habe in Unterlagen zu dem Fall befunden, dass 1MDB „erhebliche Falschdarstellungen“ gegenüber der Deutschen Bank gemacht habe. Dies decke sich mit den eigenen Erkenntnissen. Das Justizministerium selbst ließ eine Anfrage zu dem Bericht zunächst unbeantwortet.