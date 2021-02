Medienbranche: RTL Group verkauft US-Werbevermarkter SpotX für 1,2 Milliarden Dollar

Die RTL Group verkauft den US-Werbevermarkter SpotX und will sich nun stärker auf ihr Digitalgeschäft in Europa konzentrieren. Das Unternehmen gehe für 1,17 Milliarden Dollar vollständig an die US-Werbetechnologiefirma Magnite, teilte die Bertelsmann-Tochter am Freitag mit. Der Kaufpreis bestehe aus 560 Millionen Dollar in bar sowie 14 Millionen Magnite-Aktien und soll im Laufe des zweiten Quartals über die Bühne gehen.