Medienbranche TV-Produzent Banijay übernimmt niederländische Endemol Shine

Großübernahme in der TV-Produktionsbranche: Die französische Banijay Group kauft den niederländischen Konkurrenten Endemol Shine. Mit den bisherigen Co-Eigentümern Walt Disney Company und Fonds der Apollo-Global-Management-Gruppe gebe es dazu eine endgültige Vereinbarung, teilte Banijay am Samstag in Paris mit. Laut Tageszeitung „Le Figaro“ entsteht mit dem neuen Verbund ein „Gigant der TV-Produktion“.