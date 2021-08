Medienkonzern: Axel Springer will wohl Anteil an US-Partner Politico erwerben

Springer erklärte dazu am Dienstag, man kommentiere Gerüchte und Spekulationen grundsätzlich nicht. Springer betreibt mit Politico seit 2015 in einem Gemeinschaftsunternehmen die Medienplattform Politico Europe, die ihren Hauptsitz in Brüssel hat. Mit jährlichem zweistelligen Wachstum erreichte Politico Europe nach Konzernangaben innerhalb der ersten vier Jahre die Profitabilität. Jamil Anderlini führt ab Herbst als neuer Chefredakteur den 100-köpfigen Newsroom.