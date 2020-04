Medienkonzern Axel Springer zieht sich am 6. April von der Börse zurück

Nach rund 35 Jahren wird der Medienkonzern Axel Springer mit Ablauf des 6. April kein börsennotiertes Unternehmen mehr sein. Die Frankfurter Wertpapierbörse habe dem Antrag des Unternehmens auf Widerruf der Börsenzulassung stattgegeben, teilte die Axel Springer SE am Mittwoch in Berlin mit. Springer-Aktien können danach nicht mehr an der Frankfurter Börse gehandelt werden.