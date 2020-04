Medienkonzern DuMont investiert in Regionaltitel – „Express“-Chefredakteur geht

Nach dem Verkauf mehrerer Regionalzeitungen will die Mediengruppe DuMont einen Millionenbetrag in digitalen Journalismus bei den verbliebenen Kölner Titeln investieren. Die publizistischen Aktivitäten im Geschäftsfeld Regionalmedien werden in einem integrierten Medienhaus in Köln zusammengeführt, das sich vorrangig auf die digitale Weiterentwicklung von „Kölner Stadt-Anzeiger“ und „Express“ konzentriert, wie die Mediengruppe am Donnerstag mitteilte. Die gedruckten Ausgaben der Zeitungen werde es zugleich weiterhin geben.