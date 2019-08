Medienkonzern: Finanzinvestor KKR erwirbt 27,8 Prozent der Springer-Aktien

Berlin Der Finanzinvestor KKR hat die nötige Zahl von Aktien für sein Übernahmeangebot von Axel Springer übertroffen. Der Investor habe 27,8 Prozent der Anteile des Medienkonzern zum Ende der am 2. August abgelaufenen Annahmefrist erworben, wie Axel Springer am Mittwoch in Berlin mitteilte. Voraussetzung für die Annahme des Angebots war die Überschreitung einer Schwelle von 20 Prozent der Anteile des Medienkonzerns. Am Montag hatte der Medienkonzern bereits bekannt gegeben, dass diese Schwelle von KKR übertroffen wurde.