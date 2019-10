Medienkonzern: Kanadischer Pensionsfonds steigt mit KKR bei Axel Springer ein

Zum Preis von 63 Euro, den KKR den Axel-Springer-Aktionären geboten hatte, bekämen die Kanadier dafür durchgerechnet mehr als sieben Prozent an dem Berliner Unternehmen. KKR hatte sich durch die Offerte und weitere Zukäufe am Markt gut 43 Prozent an Springer gesichert und dafür fast drei Milliarden Euro gezahlt. KKR will zusammen mit Großaktionärin Friede Springer den Konzern umbauen und mehr ins Digital-Geschäft investieren. CPPIB verwaltet 400 Milliarden Dollar für rund 20 Millionen Kanadier.