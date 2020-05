Medienkonzern: Murdoch druckt in Australien 100 Regionalzeitungen nicht mehr

In Australien verschwinden schon im Juni mehr als 100 Regionalzeitungs-Titel aus den Briefkästen und den Auslagen der Händler. News Corp kündigte am Mittwoch an, 76 Blätter erschienen in der australischen Heimat ihres Großaktionärs Rupert Murdoch dann nur noch online, 36 würden ganz eingestellt. Wie viele Arbeitsplätze dadurch wegfallen, teilte der Konzern nicht mit.