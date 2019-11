Medienkonzern: RTL gewinnt viele Streaming-Abonnenten und will mehr investieren

Der europäische TV-Konzern RTL Group verbucht dank des Digital-Geschäfts sowie Serien wie „American Gods“ mehr Umsatz und will verstärkt in Streaming investieren. Die Erlöse seien von Januar bis September binnen Jahresfrist um 2,8 Prozent auf rund 4,6 Milliarden Euro gestiegen, teilte die Bertelsmann-Tochter am Mittwoch mit.