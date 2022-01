Medienkonzern Springer macht Goli Sheikholeslami zur Politico-Chefin in den USA

Das Unternehmen Politico mit rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Nordamerika gibt es seit 2007. Springer hatte die Mediengruppe von Gründer Robert Allbritton gekauft. Sheikholeslami soll in der neu zugeschnittenen Rolle das Profil weiter schärfen und die Reichweite durch stetige Investitionen und Innovationen in Qualitätsjournalismus ausbauen, wie es weiter hieß.