Medienkonzern: Übernahmefieber bei Lagardere – Vivendi sichert sich Anteile

Die Aktien von Lagardere schossen am Donnerstag an der Pariser Börse um bis zu 22,6 Prozent nach oben auf 23,90 Euro. Damit standen sie so hoch wie seit sechseinhalb Wochen nicht mehr. Vivendi-Titel notierten kaum verändert bei 31,74 Euro. Wie Vivendi am Mittwochabend mitteilte, hat sich der „Canal+“-Eigner weitere 17,9 Prozent zu einem Preis von 24,10 Euro je Aktie vom Lagardere-Großaktionär Amber Capital gesichert. Sollte alles in trockenen Tüchern sein und die in Frankreich festgelegte Schwelle von 30 Prozent zur Abgabe eines Übernahmeangebotes überschritten werden, werde ein solches in gleicher Höhe abgegeben werden, teilte das Unternehmen mit. Vivendi hält bereits 27 Prozent an Lagardere.