Medienkonzerne: Mediaset steigt mit knapp zehn Prozent bei Pro Sieben Sat 1 ein

„Der freundliche Erwerb einer Beteiligung an Pro Sieben Sat 1 ist eine langfristige Entscheidung“, erklärte Mediaset-Chef Pier Silvio Berlusconi. „Er stärkt unsere bestehende Geschäftsbeziehung. Mediaset ist stolz, in die Zukunft des frei empfangbaren Fernsehens in Europa zu investieren.“ Der Einstieg ließ die zuletzt gebeutelten Aktien von Pro Sieben Sat 1 im Frühhandel um neun Prozent nach oben schnellen.