Medizinsoftware: Compugroup Medical kauft US-Firma für Arztinformationssysteme

Die Medizinsoftwarefirma Compugroup Medical baut in den USA mit der Übernahme der Firma eMDs das Geschäft mit Arztinformationssystemen und Abrechnungen für medizinische Leistungen aus. Durch die Akquisition werde Compugroup in dem Bereich die Nummer Vier in den USA, teilte das Koblenzer Unternehmen am Montag mit.