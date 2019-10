Medizintechnik-Konzern: Philips senkt Renditeziele wegen Handelsstreit

Die operative Umsatzrendite (Ebita-Marge) werde sich daher in diesem Jahr nur um 0,1 bis 0,2 Prozentpunkte statt um einen ganzen Prozentpunkt verbessern, warnte Van Houten. Am Umsatzziel – ein vergleichbares Wachstum von vier bis sechs Prozent – hält der Manager aber fest. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um sechs Prozent auf 4,7 Milliarden Euro, das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) wuchs um drei Prozent auf 583 Millionen Euro. Das ließ die Philips-Aktie am Donnerstag um acht Prozent auf 38,20 Euro einbrechen.