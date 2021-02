Siemens Healthineers erweitert den Vorstand um eine Personalchefin. Darleen Caron habe ihren Posten bereits am Montag angetreten, teilte die Siemens-Medizintechnik-Tochter am Montag in Erlangen mit. Der Vorstand des Unternehmens mit 54.500 Mitarbeitern wächst damit auf vier Mitglieder. Bisher fungierte Vorstandschef Bernd Montag selbst als Arbeitsdirektor. Die 56-jährige Kanadierin Caron, die auch die US-Staatsbürgerschaft hat, arbeitete zuletzt als Personalchefin beim Kunststoff-Konzern LyondellBasell in Houston.