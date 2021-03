Medizintechnik: Siemens Healthineers mit Kapitalerhöhung – Chancen auf Dax 40 steigen

Die Medizintechnik-Tochter von Siemens will über Nacht rund 2,3 Milliarden Euro frisches Kapital einsammeln und geht damit den letzten Schritt zur Refinanzierung ihrer jüngsten Übernahme. Die neuen Aktien, mit denen das Grundkapital um rund 4,5 Prozent erhöht werden soll, würden bei institutionellen Investoren platziert, teilte Siemens Healthineers am Mittwochabend in Erlangen mit.