Medizintechnikfirma: Drägerwerk will Jobs abbauen

Die in die Verlustzone geratene Medizintechnikfirma Drägerwerk will an der Kostenschraube drehen und plant einen Stellabbau in Deutschland. Wie viele der 5000 Arbeitsplätze auf dem Heimatmarkt gestrichen würden, sei aber noch unklar, erklärte eine Sprecherin der Lübecker Firma am Dienstag.