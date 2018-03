Softbank plant Milliarden-Solarprojekt in Saudi-Arabien

Das Vorhaben stärkt sowohl die Verbindung von Softbank zum weltweit größten Rohölexporteur als auch den Kronprinzen in seinen Ambitionen, die Wirtschaft des Landes neu aufzustellen. Softbank plant Berichten zufolge, in den kommenden drei bis vier Jahren bis zu 25 Milliarden Dollar in Saudi-Arabien zu investieren, darunter 15 Milliarden in die geplante neue Hightech-Metropole Neom, die am Roten Meer gebaut wird. Softbanks Vision Fund plant laut der Nachrichtenagentur Bloomberg zudem, 10 Milliarden Dollar in die staatliche Saudi Electricity Company zu investieren. Analysten sehen bei dem Plan vor allem Vorteile für den Ölstaat. „Das passt zu Saudi-Arabiens Bestrebungen, seine Wirtschaft umzustrukturieren“, sagte Tomoaki Kawasaki, Analyst bei der japanischen Iwai Cosmo Securities. „Es ist jedoch noch unklar, wie weit Softbank davon profitieren wird.“