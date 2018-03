Mehr Erfolg, mehr Gehalt: Fünf Karrieretipps, die nicht nur für Frauen gelten

DüsseldorfNoch immer sind Frauen in vielen Führungsetagen unterrepräsentiert. Seit 2009, so eine aktuelle Analyse des Karrierenetzwerkes Linkedin, ist er zwar um durchschnittlich zwei Prozent pro Jahr auf aktuell 22 Prozent gestiegen – von einer fairen Verteilung kann aber noch lange keine Rede sein: Wächst der Frauenanteil im aktuellen Tempo weiter, erreicht die deutsche Wirtschaft erst 2058 ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis in den Chefetagen.