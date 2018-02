Mehr Personal : Deutsche Börse baut Standort Irland aus

Frankfurt/Main

Die Deutsche Börse schafft an ihrem irischen Standort Cork 200 neue Jobs. Hintergrund sei das wachsende Fondsgeschäft der Abwicklungs- und Verwahrtochter Clearstream, teilte der Börsenbetreiber am Mittwoch in Eschborn bei Frankfurt mit. Der Personalaufbau solle in den nächsten zwei Jahren geschehen. Dazu würden neue Büroräume im Stadtzentrum von Cork bezogen.