Merck & Co.: Neues Corona-Medikament senkt Zahl der Krankenhausaufenthalte und Todesfälle erheblich

Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat am Freitag Erfolge bei der Behandlung von Corona-Patienten mit einem neuen Medikament gemeldet. Die Zahl der Krankenhauseinweisungen und Todesfälle sei durch die Einnahme der Tablette um die Hälfte gesunken, teilte der Konzern mit. Das Unternehmen wolle nun zügig eine Zulassung des Medikaments in den USA und anderen Ländern beantragen.