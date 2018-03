Mesaic-CEO Sebastian Kellner: Warum ich ein Job-Angebot von Tesla ablehnte

Auf der anderen Seite aber stand mein unbedingter Wille, etwas Eigenes schaffen zu wollen und etwas von Anfang an entwickeln zu können. Das war bei Tesla zu diesem Zeitpunkt in meinen Augen schon nicht mehr möglich. Ich wäre lediglich einer von vielen (insgesamt mehr als 900 zu der Zeit) Mitarbeitern gewesen. Als Gründer ist man von der Idee und dem Impact, den diese haben kann, getrieben. Man möchte ein Team aufbauen und damit den Status Quo herausfordern. Vieles hätte ich bei Tesla vielleicht machen können, aber eben nur als einer von 900, nicht als Erster und nicht mit einem eigenen Team. Außerdem hätte ich nicht in Fremont im Silicon Valley gearbeitet, sondern in den Niederlanden. Vom Spirit, der mich damals wie heute im Silicon Valley so fasziniert, hätte ich also vermutlich nur wenig gespürt.