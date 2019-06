Messaging-Dienst : Telegram meldet massiven Cyberangriff aus China

In dieser Woche und am Wochenende sind Hunderttausende Hongkonger auf die Straßen gegangen, um gegen ein in der halbautonomen Sonderverwaltungszone geplantes Gesetz zu demonstrieren, das die Auslieferung von mutmaßlichen Straftätern an China ermöglichen soll. Aktivisten in Hongkong und auch in China benutzen häufig Telegram, um zu kommunizieren. In China ist der Dienst allerdings geblockt.