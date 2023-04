Meta-Quartalszahlen zu Q1 2023 Quartalszahlen, Vorjahresvergleiche und Gewinn im Überblick

In dem Quartalsbericht vom 26. April 2023 meldet Meta ein Ergebnis (vor Steuern und Abgaben) von 7,23 Milliarden Dollar. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 8,52 Milliarden Dollar. Das Ergebnis verschlechtert sich damit um 15 Prozent. In ähnlicher Weise zeigt sich das auch beim Netto-Gewinn, also dem Ergebnis nach Steuern und Abgaben: Dieser liegt im ersten Quartal 2023 bei 5,71 Milliarden Dollar. Im Vorjahresquartal waren es 7,47 Milliarden Dollar. Das sind 24 Prozent weniger. Der Gewinnrückgang ist jedoch erheblich kleiner als in vorherigen Quartalen. Für Aktionäre ist das ein positives Zeichen nachdem die vergangenen Monate von Entlassungswellen und trüben wirtschaftlichen Aussichten geprägt waren.