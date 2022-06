Metall- und Elektroindustrie Umfrage: Jedes fünfte Metall-Unternehmen wirtschaftlich gefährdet

Ein knappes Drittel der Firmen gab zudem an, in hohem Maße die Produktion gedrosselt zu haben oder dies im laufenden Jahr noch tun zu müssen. „Das hängt mit den gestörten Lieferketten zusammen und dem Stau vor den Welthäfen“, sagte Zander. Nach wie vor etwa wirke sich der Halbleitermangel auf die Produktion der Autoindustrie aus. Es fehle an Rohstoffen und Vorprodukten.