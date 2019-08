Metaller-Zusammenschluss: Peter Altmaier erlaubt Fusion von Miba und Zollern

Berlin Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will eine Ministererlaubnis für ein geplantes Gemeinschaftsunternehmen der Mittelständler Miba und Zollern erteilen. Dies wurde der Deutschen Presse-Agentur am Montag in Verhandlungskreisen bestätigt. Die Erlaubnis ist demnach mit Auflagen verbunden. Zuvor hatte die „Stuttgarter Zeitung“ darüber berichtet.